﻿衝亞輕鬆連捷捧盃

昨晚黃俊憑羅廄「衝亞」及蘇廄「實力飛駒」起孖，前駒奪得印度遊樂會盃。至於方嘉柏贏「真跑得」及「捉金皇」，呂健威贏「非凡品味」及「福威勝」，而為後三駒建功的何澤堯，最終亦成為騎師王。其餘潘頓憑摩廄「喜蓮彩星」及容廄「永同歡欣」包辦第五口孖寶。



昨晚的印度遊樂會盃由「衝亞」奪得，騎者黃俊另贏「實力飛駒」起孖，剛好兩駒都是一千米賽事連捷。「衝亞」羅富全指：「『衝亞』上仗勝後被加九分，今次可能要加十分了，但其實今仗再贏主要靠檔好，跑道有利前置，以及早段步速令牠跑得舒服。此駒稍後的部署要視乎賽程，我屬意再跑一千米，沒有的話才增程跑千二米，以牠近期的進步幅度，有望繼續交出佳績。」



此外，方嘉柏由於要到杜拜為「川河尊駒」備戰，所以昨晚已不在港，但仍能憑「真跑得」及「捉金皇」包辦第一口孖寶，剛巧兩駒馬主是姊弟，可謂喜上加喜。「真跑得」馬主楊珮欣透露：「方嘉柏雖然不在港，但臨行前表示『真跑得』有三甲機會，而在沙圈的時候，莫雷拉更進一步指馬兒勝機十足，結果真的贏了。」



「捉金皇」馬主楊存洲則說：「『捉金皇』本來由麥菲文訓練，但由於他散倉，因此改投相熟的方嘉柏，今日賽前練者表示此駒有位置機會，最終卻成功取勝，更與胞姊的『真跑得』構成孖寶，實在喜出望外。」



而為「捉金皇」打開勝門的何澤堯，另贏「非凡品味」及「福威勝」，為呂廄起孖之餘，自己則中三元兼做騎師王。練者呂健威表示：「『非凡品味』從未試過谷閘，亦未跑谷草，今仗是根據馬主的意願，轉跑谷草作嘗試，所以賽前信心不算大，牠上仗加了面箍的確有點進步，但今仗贏馬全靠能夠前置及大步。」



另一方面，潘頓昨晚憑「喜蓮彩星」及「永同歡欣」梅開二度，目前在港頭馬已累積至九百四十六場，追平告東尼的紀錄。而練者容天鵬說：「『永同歡欣』今仗排二檔形勢好跑，由於牠身形比較細小，因此一直安排跑谷戰，但我相信沙田也能應付，暫時此駒會主攻千二米，稍後才會考慮增程。」



記者：文傑、亨利