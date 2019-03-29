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﻿馬場浮世繪——川河尊駒有意征安田

2019-03-29 列印
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　　方嘉柏正在杜拜，為出戰杜拜草地大賽的「川河尊駒」打點。昨晨在美丹的晨課上，小方被日本傳媒包圍查詢「川河尊駒」的近況及贏面（圖），他有問必答之餘，另透露如今仗表現良好，或會在六月初遠征日本，出戰在東京競馬場舉行的國際一級賽安田紀念賽。

另外，「川河尊駒」與廄侶「跳出香港」都已報跑五月二十六日的新加坡克蘭芝一哩賽，「川河尊駒」更是以衞冕身分報名，可謂目標多多。

　　另一方面，杜拜一年只有十多天會下雨，偏偏近兩日卻雨勢甚大，昨日晨課時更曾雷雨交加，令在場採訪的傳媒都要到帳篷躲避。幸好據當地氣象部門預測，杜拜天氣將在今日起好轉，明夜大戰仍有望在正常的場地上舉行。

馬場浮世繪
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