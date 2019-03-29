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﻿馬場浮世繪——迪雅卓將來港劍指女皇盃

2019-03-29 列印
　　杜拜世界盃賽馬日明晚才舉行，但是參戰杜拜草地大賽的「迪雅卓」已訂好下一目標，賽後將直接來港，準備參加四月二十八日在沙田馬場舉行的女皇盃。而以其評分之高，既有意來港參賽，獲馬會列於正選的機會極大。「迪雅卓」已具在沙田馬場上陣的經驗，於上年尾角逐香港盃時，只負於頭馬「歡樂之光」一個身位而得亞軍。

　　另外，應屆香港瓶亞軍「雍容白荷」及中山紀念冠軍「勝出光采」，亦有意來港參戰女皇盃，今屆賽事可預期星光熠熠。

馬場浮世繪
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