﻿馬場浮世繪——田泰安獲邀出戰唐加士達

身高六呎十吋的紐約市議員小羅拔科納基（Robert Cornegy Jr.），獲《健力士世界紀錄大全》確認為全球最高的男政治人物。紐約市長白思豪周三在市政廳舉行的儀式上，頒發證書給小羅拔科納基。兩人一起拍照時，白思豪明顯矮了一截。 五十三歲的小羅拔科納基以前是職業籃球員，現在從政，代表紐約布魯克林區。 三名醫生替他量度，得出一個身高平均數，並獲《健力士世界紀錄大全》承認。小羅拔科納基以六呎十吋的身高，打破了上一位的紀錄，以上一位的紀錄保持者是擁有六呎七吋的前英國國會成員Archie Hamilton。 一名到場採訪的女記者也要求來一幅合照。她要站在椅子上，才去到小羅拔科納基...

2019-03-29