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﻿馬場浮世繪——田泰安獲邀出戰唐加士達

2019-03-29 列印
　　田泰安今季暫贏六十三場頭馬，在騎師榜上長期列於次席，屬其個人來港發展後最佳成績，以他表現之佳，也獲海外的練馬師注意。據澳洲傳媒報道，當地冠軍練馬師華禮納打算邀請田泰安於下月六日在悉尼蘭域馬場上，披甲出戰一級賽唐加士達一哩賽。最大原因是唐加士達賽是跑讓磅，而華禮納旗下的參戰馬，今仗極可能是負輕磅上陣，田泰安遂成華禮納心目中的上佳人選。至於田泰安屆時會為華禮納策騎哪匹馬，有待稍後公布。

馬場浮世繪
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