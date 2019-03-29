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﻿馬場浮世繪——黃俊周日升格為五磅仔

2019-03-29 列印
　　見習生黃俊於剛周三晚的谷中賽事梅開二度，其在港累積頭馬已達四十五場，因此由周日的沙田賽事起，黃俊將會升格，今後所獲減磅優惠將調低至五磅。

馬場浮世繪
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