馬場浮世繪
馬場浮世繪——莫雷拉為兩駒加課
馬場浮世繪
港團澳門客 忘形Selfie 墮斃大峽谷
自拍（Selfie）靚相，切勿忘形！一名報名參加本港旅行社美國團的澳門男子，美國時間周四往著名景點大峽谷老鷹崖（Eagle Point）遊玩時，疑不理導遊的勸喻，手持自拍棍站立懸崖旁邊自拍，一時只顧眼...
2019-03-30
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努欽：談判具建設性期待劉鶴下周訪美
中美新一輪高級別貿易會談昨日在北京結束，美國財長努欽在Twitter撰文，指他完成具建設性的談判，並期待劉鶴下周前往華盛頓。另外，美國白宮經濟顧問庫德洛在華盛頓表示，美國願意取消對中國部份關稅。 中美第八輪經貿高級別磋商由周四起，一連兩日在北京舉行。美國貿易代表萊特希澤，以及財長努欽率領的代表團在北京，與副總理劉鶴為首的中方官員，展開高級別貿易磋商。 努欽昨日在Twitter撰文，指在北京結束貿易談判，並稱談判具建設性。他更表示期待劉鶴下周前往華盛頓，繼續進行重要討論。 美願撤銷部份關稅 另外，白宮經濟顧問庫德洛在華盛頓指，美國可以撤銷部份向中國貨開徵的關稅，其他關稅仍會保...
2019-03-30
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歐盟下月特別峰會商對策 英脫歐協議國會第三度否決
英國國會下議院昨日第三度表決脫歐協議，雖然獲得下議院議長白高漢批准，最終二百八十六票贊成，三百四十四票反對之下，協議草案被否決。英國勢無法在五月二十二日脫歐，接下來得在四月十二日或之前提出下一步做法。據報，歐盟領袖準備下月十日召開特別峰會商討對策。 首相文翠珊第三度將脫歐協議提交國會表決，表決前，文翠珊（見圖）發表演說，呼籲議員支持脫歐協議，指出那是確保脫歐的最後機會。 國會議員約於香港時間晚上十時三十分投票表決《退出協議》，結果，議案獲得二百八十六票贊成，三百四十四票反對，國會以五十八票的差距否決議案。英國勢無法在五月二十二日脫歐，接下來得在四月十二日或之前提出下一步做法...
2019-03-30
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維峯‧浚匯498萬入場
恒地北角單幢住宅項目維峯‧浚匯，主打開放式及一房戶型，發展商公佈首批50伙價單，折實均價25951元，開放戶最平498萬入場，並最快於下周開售，首批單位中有12伙折實後低於600萬。 恒基物業...
2019-03-30
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中行多賺4.5% 派息18.4分
中國銀行（3988）公佈2018年業績，股東應佔溢利1800.86億元（人民幣，下同），增4.45%；每股盈利0.59元，末期息派0.184元，現價息率超過六厘。中行昨日收報3.56港元，跌0.8%。 淨利息收入增6.3% 中行去年營業收入增至5038.1億元，按年升4.1%。期內淨利息收入3597.06億元，增6.3%。淨息差1.9%，升0.06個基點；其中，內地人民幣淨息差為2.11%，提升7個基點。該行解釋，影響淨息差的主要因素，包括持續優化資產負債結構，以及央行下調存款準備金率。 非利息收入則為1441億元，跌0.87%。截至2018年年底，不良貸款總額1669.4...
2019-03-30
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傷疲盡起賀「新帥」 正印魔君開「蘇」
曼聯周四落實委任蘇斯克查成為正式領隊，一眾魔將揚言會為他鞠躬盡瘁。加上拉舒福特和安東尼馬迪爾等傷兵有望復出，紅魔今晚英超主場有力擊退遇強即屈的屈福特，跟球迷一起慶祝娃娃臉殺手擔正「新帥」，直取讓球主客和讓一球「主勝」。（Now621台今晚11:00直播） 蘇斯克查去年十二月成為看守領隊後，紅魔所有賽事十九戰取得十四勝兩和三負，得勝率高達七成四，優異成績獲會方周四正式任命為領隊。眾將異口同聲表示贊同，中堅域陀連迪路夫直言︰「他正式取得帥位，我亦感到很開心，他是球會的傳奇，了解球員需要面對的情況，所以我們都十分尊重他。」 對於娃娃臉殺手來說，今晚在主場高奏凱歌無疑是慶祝的最佳方...
2019-03-30
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法國高級廚具 搶手Mega Sale
為廚房添上別致廚具，頓能增添生氣。法國高級廚具品牌Le Creuset於3月30日（今）至4月2日舉行Mega Sale，是次活動超過600件廚具供選購，並以低至三折發售，一於幫廚房扮靚靚！ 法國...
2019-03-30
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讚母親是「蘇州第一大美人」 劉嘉玲偕凍齡媽咪溫馨Shopping
近日劉嘉玲連續多日盛裝華麗現身，恍如個人fashion show，靚人靚衫，非常養眼。密密出活動，當然要趁空買定批衫啦！日前下午，「衣Q」高嘅嘉玲如常孖行街鐵腳鄧霓儀去中環shopping，不過是次多...
2019-03-30
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巴士的點評——台灣牌與香港牌
看到有「香港良心」之稱的陳方安生訪美，獲美國副總統彭斯親自接見的新聞，感慨良多。 美國政府接見反對派人士的官員，都有一定級數。一般而言，香港這個小地方，反對派赴美游說，由負責東亞事務的助理國務卿接見，已經很夠格。美國今次出動到副總統這樣高級別的官員接見香港的反對派政客，是特殊的降格接見，當中必定有其原因。 回看過去的十多年，美國出動總統或者副總統接見香港反對派的例子相當有限。例如在二○一四年五月，香港佔中前夕，美國副總統拜登接見了當時到訪的陳方安生和李柱銘，此舉顯示美國支持香港反對派搞佔中的態度。而再對上一次是在二○○○年，當時中國希望加入世貿組織，與美國談判得如火如荼的時...
2019-03-30
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香音可期更進一步
田泰安於剛周三谷戰雖然交白卷，不過明日他騎足十場，且多匹座騎近期均表現不俗，有機會為他帶來頭馬。昨晨他收操後表示，「香音」和「電路三號」兩匹質新馬近期演出進步，今次分別在合適途程出擊，都有機會取得好成...
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