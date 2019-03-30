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馬場浮世繪——莫雷拉為兩駒加課

2019-03-30 列印
　　莫雷拉昨晨在美丹馬場出席晨課，先後夥拍其杜拜草地大賽的座騎「迪雅卓」和高多芬一哩大賽的座騎「信子之夢」加課，即使當時美丹馬場大霧彌漫，能見度相當低，但操練依然繼續，動態積極。雷神在離場前表示，對今晚五匹座騎的均有憧憬，而對昨早兩匹加課馬的走勢都感滿意，較可惜是無暇親自策騎香港代表馬「藍天堡馬」出試，但他早已細心觀看過其賽績及出賽影片，準備功夫充足，有信心臨場可以發揮出馬兒的最佳實力。

馬場浮世繪
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