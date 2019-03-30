馬場浮世繪——莫雷拉為兩駒加課

看到有「香港良心」之稱的陳方安生訪美，獲美國副總統彭斯親自接見的新聞，感慨良多。 美國政府接見反對派人士的官員，都有一定級數。一般而言，香港這個小地方，反對派赴美游說，由負責東亞事務的助理國務卿接見，已經很夠格。美國今次出動到副總統這樣高級別的官員接見香港的反對派政客，是特殊的降格接見，當中必定有其原因。 回看過去的十多年，美國出動總統或者副總統接見香港反對派的例子相當有限。例如在二○一四年五月，香港佔中前夕，美國副總統拜登接見了當時到訪的陳方安生和李柱銘，此舉顯示美國支持香港反對派搞佔中的態度。而再對上一次是在二○○○年，當時中國希望加入世貿組織，與美國談判得如火如荼的時...

2019-03-30