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馬場浮世繪——藍天堡馬獲邀征韓

2019-03-30 列印
　　昨晨在杜拜晨課，韓國馬事會國際賽事部門經理Seung Ho跟徐雨石會面，再次邀請「藍天堡馬」參加今年九月八日於首爾馬場舉行，獎金提升至七百八十萬港元的韓國短途錦標。同時他告知徐雨石，去年「藍天堡馬」角逐此賽時，因本身有脾氣問題，無需經抽籤而被硬性安排要排大外檔的條例，今屆已經取消。徐雨石表示，稍後將慎重考慮是否再派遣該駒上陣。此外，石廄「豹子頭」亦屬泥地賽好手，亦有可能遠征韓國。

馬場浮世繪
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