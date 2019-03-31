﻿勝在有方——領闖者後上出冷

「領闖者」上季曾在三班田草千四段段快跟下得第五名，當時之鄰近對手「健康歡笑」可在三班千四米打疊上名，約有三班中下級水準，可惜其後不進反退。但今季初可在五班田草千四鬥贏「西域猴王」，以後駒翌戰能在四班泥地一哩和千二兩度上名計，至少具備四班中級能力。剛戰濕泥地短途極不利追，也能交出全場最快末段23秒74，轉到田草千二不會嫌太短。最重要是今日拆開三組四班千二米後，有幸編入最弱組，大多數對手欠缺基本戰鬥力，用黃俊只負一一三磅，稍蝕仍足可後上出冷。



「福嘉旺旺」季初可在三班谷草一哩追近其後加添一冠一亞之「有備而來」，現比當時低了二十三分，於四班極弱組同樣值得博大冷。



「同盟力量」最近初戴開縫眼罩，能氣走之前兩勝田草千二之「龍鳳情祥」，已比眾多質新馬好得多，屬正路爭勝馬。



方駿暉