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﻿翠絲過兩關——為您贏谷底反彈

2019-03-31 列印
　　第二場「為您贏」今季才上陣，頭六場俱無走勢，然而上回初戴眼罩，即能交出全場最快末段追近，可見此配件對牠帶來莫大幫助。對一匹出賽甚少的四歲馬，而且更落到最低班，我們絕不能過早看輕。今次加程跑一哩，只要交回上仗的追勁，照計應有能力問鼎三甲，甚至取得頭馬。

　　蘇保羅馬房近三次賽事都有馬贏，手風正順。今日出馬八匹，當中尾場「友誼之星」在季初贏馬正是跑田草一哩，雖然其後再無進帳，但近兩仗追勢復現，今次報爭贏馬路程，必定有心出擊，冷勿盡忘。

珊翠絲
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