  • 2019年3月31日 星期日
  • 21º
  • 85%
熱門： 光豬男將軍澳朱千雪大媽鋁窗

日報新聞 > 馬經

﻿伊仁絮語——環翠戰士降班佔優

2019-03-31 列印
　　第一場「同盟力量」今季已三度上陣，而且愈跑愈接近。上仗初戴開縫眼罩並改用放頭策略，結果僅被三匹後勁馬追過，表現初露曙光。查此駒父系為「智能導彈」，在港同父馬普遍都頗為早熟，母系成功率亦甚高，而「同盟力量」更是一級賽冠軍「秘密議程」的同母弟弟。環看今場快馬不多，加上本身排位理想，相信早段可輕鬆切入自領，對手多為經驗尚淺的質新馬，只要發揮正常，應可打開勝門。

　　第四場「環翠戰士」今季首回合跑三班直路賽得季軍，該役僅負於「薈力之城」及「嘉應傳奇」，證明居三班甚具分量。雖然最近三仗都未能上名，但連場不是受制於外檔，便是心律不正常影響演出，落敗皆情有可原。上仗早段居後，末段則後上如箭，結果衝回一席第四。今仗重返四班，只要早段不要落後太多，本身憑藉較高級數，有力重響勝鼓。

Ian
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd