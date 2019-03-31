﻿重點出擊——超能量形勢有利

今次列陣第六場「超能量」，若不計上賽後發現不良於行及氣管有痰而大敗，其實對上幾仗均有水準，尤其是總場次362谷草一六五○米，頭馬「泰益善」再出繼續上名，另外「精算齊同」、「狂舞派」、「萬利高」及「活力勇士」隨後都陸續贏馬。該役「超能量」沿途跟隨「精算齊同」而沒有被拋離，本身落第而回，只因賽事水準太高了！



既然「超能旺」跑谷草一哩證明合適，為何高伯新會部署牠重返田草？筆者認為，此駒過往兩戰田草千四的表現也甚出色，以總場次296為例，賽事早段步速偏快，本身沿途望空走二疊，與「軒轅齊飛」並肩快放，結果拍住齊到終點！按「軒轅齊飛」接戰能補中頭馬，而同場受惠快步速的「我願意」再出又告捷，可見水準不俗。今次「超能量」再戰田草千四，優勢在於對手甚少前置馬，自己大有機會掌控步速，天文台預測賽日有雨，更加有利發揮！



安西教練