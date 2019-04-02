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﻿馬場浮世繪——田泰安出戰唐加士打一哩

2019-04-02 列印
　　田泰安已獲准請假離港，他將於星期六在澳洲悉尼蘭域馬場，策騎由華禮納訓練的「鄭重其事」，競逐一級賽唐加士打一哩賽。而田泰安賽後會立即返港，故不會缺席任何一次香港賽事。

馬場浮世繪
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