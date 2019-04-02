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﻿馬場浮世繪——永多華來港爭主席短途獎

2019-04-02 列印
　　澳洲六歲馬女「永多華」於上周六晚出戰杜拜阿喬斯短途錦標得第四，乃同場三匹澳洲代表馬中，表現最佳的一駒。練馬師簡利華賽後表示，牠下個目標將是下月二十八日的國際一級賽主席短途獎，而由於牠暫無計畫安排馬兒返澳洲出賽，故此澳洲政府仍禁止馬匹從香港直接運回澳洲的限制，對「永多華」是沒有影響。簡利華說要等到主席短途獎跑完成，他才會決定「永多華」去向，有可能轉戰英國皇家雅士谷，也有可能售作牝馬。

馬場浮世繪
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