﻿田泰安望贏馬壯行色

田泰安將於周四早上離港前赴澳洲，準備於周六在蘭域策騎「鄭重其事」角逐一級賽唐加士打一哩賽。臨離港前，田泰安不諱言希望能於明夜的全泥賽先贏馬壯行色，而八匹座騎中，他認為以「酷比哥」和「執到笑」最具爭勝機會。



羅廄「酷比哥」的父母兩線均有泥地馬的血緣，果然「酷比哥」初出跑田草千四得殿軍後，另經試泥閘測準性能，翌仗便在泥地千二米大勝對手，上場牠轉戰谷草千二米又屈居第四，明晚回師泥地千二米，田泰安甚為看好︰「『酷比哥』的場地適應力廣泛，跑田草和谷草都所負不遠，跑泥賽更特別出色，今次再跑泥地勝程，當然有望可再展所長。雖然今次『酷比哥』要與好幾匹快馬同場，但從早前試泥閘的走勢看來，牠不一定要搶放，前段稍留亦合發揮，將是今場爭勝分子。」



執到笑顯著進步



蘇廄「執到笑」近期走勢進步，上仗跑泥地千二米更後上入Q首次上名，明晚由田泰安接手再戰同程，騎者說︰「蘇保羅近來手風轉順，我當然樂於為他效力。『執到笑』近期顯著進步，上場牠跑亞軍的表現不差，質新馬按理計，一經成熟冒勇，表現會愈來愈好，今次對手實力不算強，只要牠保持有進步表現，當有贏馬機會。」



最後，田泰安表示『好得威』季內贏過三W後，狀態仍在勇點，明晚轉戰泥地賽，以其以往展示過的前速，以及過去試泥閘的走勢，應可勝任︰「但同場碰上兩匹新勝而臨的快馬『好好利高』和『地大大』，究竟臨場要如何發揮以爭取季內第四場頭馬，我要與練馬師告東尼研究後，才有定案。」



特約記者︰文傑