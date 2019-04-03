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﻿勝在有方——鵰神全熟爭出頭

2019-04-03 列印
　　「鵰神」同父馬如「上簽」和「翩翩」等多數在泥地跑得勁，本身泥閘早已有好走勢，故年初轉到泥地短途，表現果然遠比草地好，起步失機後，能以終極時速22秒51追近上到三班也跑近之「紫雲星」，所以再出能反勝「馬奇財」而跟超級馬「魅力知寶」串Q，確認此場地性能出色。前仗進軍泥地一哩，起步順利後遇上偏快步速，本身頭三段交出1分14秒71，仍能跟步速形勢相對有利之「架勢」鬥得接近，而僅被上班再贏之「中華之光」拋離，已屬段速出色之季軍。最近連田草千四也能輸近，確認五歲馬踏入全熟期演出轉穩。今次再跑此程，已有足夠氣量經驗，對手卻減弱，沿欄跟好位後有力出頭交代。

　　「旅遊首席」季初能在泥地千八賺慢步速下輕勝，回到四班便有利，落班用五磅生減磅，要防。

方駿暉
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