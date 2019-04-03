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﻿翠絲過兩關——香江世億天賜寶

2019-04-03 列印
　　「香江」系馬自轉投鄭廄後還未交代，今次兩駒一起開上戰線，鬥志必堅。當中第四場「香江世億」轉倉前曾上名，本身必具一定戰鬥力，早前試泥閘交出不俗走勢，今次轉倉初出即報爭泥賽，應是處心積慮的部署，必拼有機。

　　第六場「天賜寶」只是一匹曾勝五班的泥地馬，上回能贏四班田草千四，多少靠賺了當日跑道利前置的模式，然而憑此賽績轉戰泥地，則具備高人一等的級數。過往牠以泥地短途屬強項，今次爭勝機會仍樂觀。

珊翠絲
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