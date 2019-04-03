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﻿伊仁絮語——平海飛星值得捧場

2019-04-03 列印
　　第二場「非同凡響」來港後十二戰未獲獎金，前仗跑田草千二見追勢，狀態有點起色。此駒的母系源自美國泥地王「暴風貓」，牠是其母第四胎，之前三胎都已贏馬，成功率不俗，今次首戰泥地，可望有截然不同表現。

　　第八場「平海飛星」來港前在法國里昂拉素華勝出膠沙地賽事，雖然來港後首三仗均未有表現，但上仗出爭谷草一哩，早段留守前領馬之後，直路早段一度出頭，只因早段步速太快，才在終點前被「福威勝」及「興爾」追過，表現甚出色。今排四檔有利本身的主動跑法，同父馬如「金獅雷將」在泥地成績優異，值得捧場。

Ian
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