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﻿重點出擊——盈華盛甲破悶局

2019-04-03 列印
　　第六場「盈華盛甲」一如上季從賽事中跑起狀態，踏入一九年後，狀態一直保持水準，未能取勝只因連番際遇欠佳而已。先由總場次359講起，該役「盈華盛甲」得亞軍，與頭馬「一拍即合」雙雙拋離季軍馬達四身位，要留意該賽為谷草一千米，此程向來有利前置跑法，牠能夠從較後位置力追入位，蹄下敗將更有四班上名常客「威先生」及「阿凡達」，水準有目共睹。

　　上仗，「盈華盛甲」再戰谷草一千，因出閘受阻而失掉先機，竟在極不利追的形勢下衝入第六，且看該役頭馬「衝亞」與季軍「旅遊拿督」，再出能構成連贏位，而「上浦猛將」及「明駿之星」亦接戰上名，實屬強組賽事。今次「盈華盛甲」轉戰泥地千二，牠在總場次221跑同程轉彎走三疊，能後上僅敗給新近贏馬的「愛飛一號」，今仗只要起步順利，有力取得季內首捷。

安西教練
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