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﻿馬場浮世繪——陳嘉熙影相僅敗未能開齋

2019-04-04 列印
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　　新十磅仔陳嘉熙昨晚差點成功開齋，他在第七場策騎師門的「地大大」力追大熱門的「好好利高」，終點前鬥至叮噹馬頭，最終要憑電眼分勝負，可惜結果飲恨只得亞軍！

馬場浮世繪
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