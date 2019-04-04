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﻿馬場浮世繪——田泰安家人頻為其留英姿

2019-04-04 列印
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　　田泰安家人近期頻頻入場，騎者亦連日演出神勇，昨晚又憑時廄「上浦福滿」及羅廄「星叻」包辦第五口孖寶，賽後其父親與胞弟不斷用手機拍攝，要為田泰安留住勝利身影！

馬場浮世繪
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