﻿田泰安起孖泥賽確叻

昨晚舉行今季第三次全泥地夜賽，田泰安是唯一起孖的騎師，他分別為時廄「上浦福滿」及羅廄「星叻」建功，另外「酷比哥」跑亞軍，最終憑三十分成為騎師王。至於潘頓為伯廄「勁快步」取得連捷，莫雷拉則憑「平海飛星」食尾胡，各自收穫一場頭馬。



截至昨晚之前，季內泥地成績最好的騎師是田泰安，潘頓居次席；而練馬師是羅富全和徐雨石，結果以上四人昨晚又有馬贏。其中田泰安憑「上浦福滿」及「星叻」起孖最威水，前駒練者霍利時則說：「『上浦福滿』今仗轉跑泥地是郭能建議的，可惜他無法造磅，因此改配田泰安。此駒之前曾經有肺病，所以影響表現，幸而近期獸醫使用了新的抗生素，效果非常之好，今仗亦順利打開勝門，只要其健康保持，相信仍會有佳績交出。」



「星叻」練者羅富全就表示：「『星叻』上仗初出，一來欠缺經驗，二來排外檔致早段太耗力，結果無以為繼，反觀今次排二檔，形勢截然不同。不過田泰安賽後報告，此駒仍然非常稚嫩，希望吸取經驗後繼續向好，暫時會專攻泥地。」



至於潘頓和徐雨石都是贏連捷馬，前者為「勁快步」添食，練者高伯新說：「『勁快步』過往曾有傷患，但季內情況好轉，表現開始穩定，上場勝後今次再戰泥地短途，即使易配潘頓，演出依然出色，起步順利且貼欄競跑，就此一放到底，此駒馬主已八十歲，能夠為他贏馬，我感到特別高興，但馬兒加分升至第四班競逐，要再捷並非易事。」



而徐雨石則憑「好好利高」影相險勝，他賽後說：「『好好利高』前速飛快，早段根本留不住，而且馬性喜歡獨自領放，今仗牠與『地大大』要影相分勝負，以水準而論，如果後駒編在第三場的另一組，相信亦應該可以取勝。」



另一方面，昨晚「向前看」及「勁得手」分別爆出二十七倍及三十二倍Ｗ開齋，前駒練者鄭俊偉指：「『向前看』是北半球馬，比較遲熟，來港時評七十多分，但如今已調整不少，上賽牠開始跑得接近，復課試閘走勢甚佳，我一早答應馬主報跑今仗，所以是馬房首選，結果趁對手弱打開勝門，相信之後仍有機會爭勝。至於馬房次選的『如沐春風』，潘頓賽後報告步速不夠快，因此後上不及。」



而「勁得手」練者容天鵬說：「『勁得手』今仗轉跑泥地，只是嘗試心態，加上排檔差，根本沒有信心可言，但臨場的步速夠快，牠亦守得二疊靚位，結果成功取勝，不過下次未必再有此等好際遇。」



至於在史卓豐胯下一放到底的「軍力勁」，獨贏也有十二倍的好分頭，練者大摩透露：「『軍力勁』跑新鮮感特別好，所以上仗落敗後，刻意安排牠到從化小休，並且重做工夫才再跑今仗，結果成功報捷。此駒跑泥地前速可靠，相信狀態回起後可以繼續有好表現。」



記者：文傑、亨利