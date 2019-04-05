馬場浮世繪——冠軍賽馬日大戰名單周三揭盅

阿特蘭大今季異軍突起，全因季前加盟的杜雲沙柏達表現一鳴驚人。這名二十八歲哥倫比亞射手目前意甲獨取十九球，本輪前列射手榜次席，同時領軍力爭來季歐聯入場券。該隊主場威力也有保證，今晚聯賽快車可望大勝博洛尼亞，讓球主客和讓一球「主勝」無問題。 （Now614、654、有線638、無線myTV SUPER 301台周五凌晨3:00直播） 去夏由森多利亞來投的杜雲沙柏達迅速成為阿特蘭大首席射手，本輪意甲前轟入十九球，僅落後前東家鋒將加利亞雷拉於射手榜排第二。相比去季聯賽僅入十一球，這名廿八歲前鋒直言心態決定境界：「我要求自己每年都要進步，這樣才有動力爭取榮譽。」 阿特蘭大瞄準歐聯資格...

2019-04-04