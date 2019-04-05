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馬場浮世繪——冠軍賽馬日大戰名單周三揭盅

2019-04-05 列印
　　待周日的兩場二級賽短途錦標和主席錦標過後，將於本月二十八日舉行的「冠軍賽馬日」之前的所有熱身賽都已完成，馬會將在下周三跑馬地夜賽進行時，隆重公布冠軍賽馬日中三場國際賽，女皇盃、冠軍一哩賽和主席短途獎的本地及海外獲選馬匹名單。

馬場浮世繪

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