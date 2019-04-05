馬場浮世繪——史卓豐分析特醒跑直路賽機會

史卓豐周日七匹座騎中，第一場「特醒」上場初戴眼罩跑千二米即備受注視，可是卻三甲不入只跑第五，周日這匹偉廄馬縮程跑一千米直路賽，騎者昨晨收操後表示，「特醒」的質素不差，而且出賽次數不多，仍有進步空間，上場可能因擺在稍前位置，才直接影響後勁，惟只落後於頭馬「春花秋月」個多馬位，表現尚算不錯。「今次轉跑一千米直路賽，『特醒』亦曾跑過並近，加上估計步速會偏快，應有利其後追跑法。」史卓豐分析說。



馬場浮世繪



