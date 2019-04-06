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﻿馬場浮世繪——美麗傳承設宴慶世界第一

2019-04-06 列印
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　　為慶祝「美麗傳承」季內六戰全勝，榮登世界排名第一賽駒，馬主郭少明前晚在灣仔某大酒店宴會廳設宴慶祝（上圖），席間他捐款五十萬港元予香港公開大學，並舉行支票移交儀式。他表示「美麗傳承」季內餘下目標為明日的主席錦標和三周後的冠軍一哩賽，並會視乎其表現，再決定是否在六月遠征日本，角逐安田紀念賽。

馬場浮世繪
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