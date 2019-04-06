﻿美麗滿載六捷沒難度

莫雷拉上周三夥拍「平海飛星」贏出今季第五十場勝利，並且連續五個賽馬日交出頭馬，他坦言希望手風能持續向好，季內餘下時間交出更多頭馬。明日沙田賽事，莫雷拉照例騎足十場，他表示「聰明導彈」和「美麗滿載」均挾佳績而臨，有力再下一城。



今季自購新馬「聰明導彈」在港初出即在田草千二米贏馬，前仗初次增程跑千四米，於直路初段重重圍困，結果後追不及跑第三；上場改配莫雷拉再攻同程，直路上一度出頭，終點前又被「超新星」越過飲恨得亞軍。明日該駒再上征途，莫雷拉說：「剛戰『聰明導彈』走勢良好，雖然未能贏馬，亦只僅以短馬頭位落敗。此駒只是剛開始服役，吸收更多出賽經驗後，陣上表現應愈來愈好。今次再跑千四米，即使同場不乏具實力對手，倘若表現持續進步，可期收復前失。」



「美麗滿載」今季五戰全勝，蹄下敗將「老實人」、「精益求精」和「紀利雄星」再出均能夠贏馬，賽績相當硬淨，明日此駒爭取成為今季第二匹六捷馬，莫雷拉說：「此駒今季已經四歲，成熟較其他新馬充足，每場頭馬贏來均有餘未盡。雖然其目前評分已較初出時上升甚多，對任何馬都足以構成障礙，而且今仗對手亦較過往遇過的強，但我認為以其質素足可應付，今仗排好檔且負磅不重，有足夠條件再次擊敗對手贏馬。」



「爭分奪秒」前仗在百周年紀念短途盃僅勝「紅衣醒神」，今次兩駒作季內第四次碰頭，莫雷拉說：「兩駒的實力相當接近，勝負要視乎臨場發揮，『爭分奪秒』近期操練正常，勇態保持，臨場必全力以赴，希望能再奪標。」



特約記者：文傑