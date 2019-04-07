﻿頭號目標——喜蓮騏星今仗突襲

第九場一班二○○○米。此場有多達六駒上仗出戰打吡，且當中不乏有好演出，今仗預期很大機會是失落打吡後的補中機會，問題是哪一駒能取得這安慰獎。



基於打吡是平磅賽，而今仗則回復讓磅，所以綜合上仗走勢及今仗的磅位差距，「好好瑪」似乎有權反先「夏威夷」和「達龍駒」。不過若認同「好好瑪」今仗有力爭勝，則「喜蓮騏星」亦絕對有三甲機會。



首先，「喜蓮騏星」在350場次曾在讓五磅之下負「好好瑪」不足一身位，但別忘該仗頭四段步速較標準快近1.25秒，而且是段段平均地快，對前置馬極不利，而「喜蓮騏星」在此情況下早段走二疊望空跟放，終點前仍有餘力令賺步速的「陸寶」無法逼近，實力應不下於「好好瑪」。



至於「喜蓮騏星」近兩仗在四歲系列表現得全無威脅，相信與跑法有莫大關係。此駒來港前贏南澳打吡時是沿途跟前，而看牠在港350場次能段段快開之下唔斷，可見性能傾向均速，可是在四歲系列卻留住與強手鬥爆，根本是以己之短攻敵之長。有此安排，相信是因為同馬房有前領型的「嘉應之星」，不欲早段自己人鬥燒，本來有這想法亦無可厚非，可惜卻令「喜蓮騏星」更無爭勝機會。當然亦有可能是幕後早知此駒要爭打吡或嫌勉強，所以只抱志在參與之態度，將體力留待今仗才動用。



姑勿論原因如何，反正今仗「喜蓮騏星」再無前領型的廄侶在陣，應可用回自己擅長的均速跑法，若主要對手體力未盡復，不無突襲成功的機會。



仲達