﻿勝在有方——智愛再添佳績

「智愛」對上十一仗有九仗入三甲，演出遠比年輕時穩定。今季於三班全入前五名，季初馬房低潮時仍連場有好表現，其中大前仗跑田草千二抽得大外檔，仍能以終極時速衝過實力指標「魅影揚飛」，屬段速出色之強組亞軍，所以再出甚看好牠能補中，蹄下敗將「英之友」和「老實人」其後均能勝，確認此程實力值三班頂。剛戰轉跑千四，雖然稍賺場地利前置之形勢，但鄰近對手「競技勇士」和蹄下敗將「關鍵時機」、「魅影揚飛」其後均跑得好，水準遠比此組短途馬高。五歲PPG精英處全熟期，準繩中見進步之忠心鐵馬未見評分上限，馬房回復旺勢，隔七星期再出，有足夠體力，稍蝕仍可加添佳績。



廄侶「紅旗星將」前仗能在四班負頂磅段段快開下以佳速輕勝，回到三班必夠。剛戰可能輸在內疊路段狀況較差而已，回氣後遇對手減弱，可一齊出擊為馬房搶分。「綠勇士」前仗於四班劣勢下僅勝，想不到回到三班也可在從化力逼三班中級馬「力奇先鋒」，憑檔利夠爭上名。



方駿暉