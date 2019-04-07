﻿翠絲過兩關——藍海策略出頭良機

第九場一班二○○○米。此場有多達六駒上仗出戰打吡，且當中不乏有好演出，今仗預期很大機會是失落打吡後的補中機會，問題是哪一駒能取得這安慰獎。 基於打吡是平磅賽，而今仗則回復讓磅，所以綜合上仗走勢及今仗的磅位差距，「好好瑪」似乎有權反先「夏威夷」和「達龍駒」。不過若認同「好好瑪」今仗有力爭勝，則「喜蓮騏星」亦絕對有三甲機會。 首先，「喜蓮騏星」在350場次曾在讓五磅之下負「好好瑪」不足一身位，但別忘該仗頭四段步速較標準快近1.25秒，而且是段段平均地快，對前置馬極不利，而「喜蓮騏星」在此情況下早段走二疊望空跟放，終點前仍有餘力令賺步速的「陸寶」無法逼近，實力應不下於「好好瑪」。...

2019-04-07