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﻿翠絲過兩關——藍海策略出頭良機

2019-04-07 列印
　　第五場「藍海策略」近仗跑谷草一哩均排外檔起步，結果兩次都能走入一席，證明在四班確有級數。今次終於不等大抽獎，部署轉來田草上陣，其實早在上季，此駒跑田草千四曾得第三，當時更在三班作賽，反映此程也極合適。今回喜獲幸運之神眷顧，排四檔實在理想，乃出頭良機。

　　第九場「達龍駒」在三場四歲系列賽只取得一亞兩殿，實非幕後所預期的成績，相信羅富全應感到一點壓力。今次再爭二千米，排位由外轉內，發揮方面只要不比上仗差，絕對有能力反先「夏威夷」。

珊翠絲
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