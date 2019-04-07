﻿伊仁絮語——喜蓮彩星延續佳績

第一場「加州更好」是法國自購馬，來港前兩出兩捷未逢敵手，今季轉投東廄後，已不止一次交出接近表現。上年十二月角逐直路賽，曾僅負於路程專家「鑽得勁」及「新強勇駿」而得季軍，可惜之後數仗的表現較為反覆，未能再次上名。上仗出爭沙田千二米遇超強對手，領放至最後二百米才無以為繼，最終負於明星賽駒「勝得精彩」、「太陽威威」，以及再中即補中的「良才」。今排十一檔起步，憑藉本身的銳利前速，應可及早搶佔外欄領放，若早段沒有太大壓逼，可望一放絕塵。



第九場的焦點落在一眾應屆打吡參戰馬身上，但按近績來說，則以「喜蓮彩星」最為突出。此駒自移師從化訓練後，競賽情緒明顯比前穩定，陣上演出亦愈見進步，近兩仗便在谷草長途以輕鬆姿態取得頭馬。由於潘頓要為「達龍駒」效力，帥印才落在史卓豐手上，這位澳洲年輕好手近期與大摩加強合作，成績亦佳，季內先後有「活力飛彈」及「軍力勁」建功，「喜蓮彩星」有望延續佳績。



Ian