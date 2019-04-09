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﻿馬場浮世繪——星洲司令寧爭冠軍一哩

2019-04-09 列印
　　馬會將在明日中午舉行發布會，公布本月二十八日舉行的「冠軍賽馬日」中，三場國際一級賽的入選馬名單。本地馬匹當中，苗廄「星洲司令」於剛周日的主席錦標跑得第四，但苗禮德有感是役除頭馬「美麗傳承」之外，亞軍「鷹雄」和季軍「巴基之星」都大有機會出戰女皇盃，而餘下來的頂級一哩馬是有數得計，則「星洲司令」入選冠軍一哩賽的機會，以及在該賽取得獎金機會便反而提高。因此苗禮德昨日已通知馬會，「星洲司令」將以轉戰冠軍一哩賽為優先意願。

馬場浮世繪
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