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﻿馬場浮世繪——黃志祥新馬南非初出大勝

2019-04-09 列印
　　另一方面，苗禮德於去年四月代「星洲司令」馬主黃志祥購入的新馬Armando，上周六在南非德班維爾馬場初出，立即便能以輕鬆姿態大勝四個馬位勝出。苗禮德表示Armando將續留當地出賽，以便取得合乎香港馬會認可的自購馬資格，才安排來港服役。另外，新一輪的南非全國周歲馬拍賣會將在兩個多星期後舉行，苗禮德正考慮再次出席，希望可再購入優質良駒來港服役。

馬場浮世繪
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