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﻿馬場浮世繪——周六轉播雲絲仙子告別戰

2019-04-09 列印
　　馬會已定於周六從澳洲蘭域馬場，即時轉播女皇伊利沙伯錦標賽馬日的其中七場賽事，並設彩池受注。全球評分最高賽駒「雲絲仙子」將於當日最後出賽，於重頭戲女皇伊利沙伯錦標作告別戰，若然贏馬，其連勝紀錄將累積至三十三場。

馬場浮世繪
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