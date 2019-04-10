賽日數據——羅富全力爭六連勝

常聽人說「數據是用來破的」，意指數據完全靠不住。當然，並非每條數據都萬試萬靈，正如長勝將軍「美麗滿載」，剛周日也告斷纜，但我們只要細心篩選，其實不難發掘可靠數據。



且看近期運勢大旺的羅富全，已連續五次賽事交出頭馬，而在這五日之中，此倉馬匹跑入前四名之機率更高達五成四！某程度反映馬房正處於全力搶攻階段，而且搏殺手風亦順，只要勝纜一日未斷，都值得繼續追捧。而環顧今期羅廄五駒，當中以第二場「小威人」最具瞄頭，上仗排十二檔都無損爭功決心，吸取了失敗經驗後，今次重遊舊路應有更好表現，騎者田泰安最近為同廄的「星叻」建功，台前幕後合作愉快，「小威人」信得過！



再睇另一可靠數據，潘頓與容天鵬今季在跑馬地合作三次，成績為一冠一亞一季，全部打入三甲，二人攜手貴精不貴多！今次尾場「再享耆成」季內三捷成績優異，狀態如日方中，以馬論馬已難睇小，再加上騎練合作的超強勁數據，萬勿錯過！



文傑評語



潘頓和容天鵬季內合作愉快，不過「再享耆成」初跑中距離，今次更要轉兩次彎，能否跑出水準成疑問。反而「美夢成真」近期健康正常，跑過一場後迅即回復狀態，上場在谷草一千跑第二，表現出色，今再戰同程可以追捧。



亨利評語



今期「賽日數據」的兩匹重心馬「小威人」與「再享耆成」，背後的數據固然強勁，令人難以抗拒，筆者再參考Racing Touch對牠們的狀態及實力分析，發現分別給予兩駒A和B+評級，可見即使撇開數據，論質態亦各具爭勝能力。



馬場脈搏







