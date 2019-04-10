﻿勝在有方——極速駿馬三班再贏

「極速駿馬」上仗於路段較差之大外檔起步，且內側快馬甚多，換上巫顯東早段力騎也未能切入，沿途走勢欠順下大敗，賽績可抹去。看季初能在谷草千二氣走最近又入Q之「盡開顏」，已知可在此場地創一番功業。再出同程正是因形勢欠佳而由龍變蟲，隔了一場田草後重遊勝路，放出後以新班際紀錄狂勝，即使當晚場地偏快下特利前置，但能彈離同樣前置之「年年旺」和「友情人」逾三身位，總時間比同晚之四班賽快了1.22秒之多，已具二班中級水準。早前泥閘走勢對辦，隔五周再出，實齡未足四歲之英國PPG理應未盡，快馬減少，放出後力足再贏三班。



「越感」今季喜逢第二春，大前仗能氣走其後贏馬之「好得威」，谷草千二實力有三班頂分量，稍休兩個多月，埋門試泥閘落腳仍夠快，跟好位後可第十次在同程入Q。「嘉應傳奇」不必看近績，大前仗谷草千二能跟超級馬「擁抱所愛」串Q而氣走「快樂歡騰」，級數一如「盡開顏」，賺形勢後又有上名資格。



方駿暉