  • 2019年4月10日 星期三
  • 26º
  • 84%
熱門： 佔中選民登記冊點數卡派錢4000元假鈔

日報新聞 > 馬經

﻿翠絲過兩關——電訊驫馬確威龍

2019-04-10 列印
　　頭場「吉利馬王」退出後，即時令局勢更混亂。「金剛秀」上仗以短距離贏馬，今負重磅難確保可再捷，筆者建議冷敲「確威龍」，後駒在047場次跑谷草一千其實表現不差，現評分跌至歷史新低，如能跑回全盛期的七八分水準，絕對有力出冷。

　　丁廄暫時以舊馬的成績較自購馬好得多，然而筆者仍對今次第四場的「電訊驫馬」頗有憧憬。今季不少谷草千二米的前置馬都能縮程建功，此駒正有此類馬的影子，之前兩度跑千二都交出不俗速度，今回爭最短途應更易埋尾，有分頭值得一敲。

珊翠絲
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd