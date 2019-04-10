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日報新聞 > 馬經

﻿伊仁絮語——天地人有力爭勝

2019-04-10 列印
　　今期何良大舉興兵，普遍有近績支持，其中第二場「無價寶」今季六戰雖未開勝門，但已數度跑得接近。九月時跑沙田千二排最外檔起步，末段仍交出強橫後勁，最終負於「帝豪寶貝」得亞。翌仗表現更出色，096場次中儘管被頭馬「快樂旅遊」拋離，卻與亞軍「電子大師」相距不遠，甚至最近在三班贏馬的「再享耆成」亦是其蹄下敗將。鑑於「無價寶」曾多次在陣中展示能力，反映居四班負輕磅非常有利，如果際遇理想，有力爭勝。

　　第五場「天地人」近仗跑谷草千二均受制於被動跑法而姍姍來遲，結果連番跑第四。三歲馬經連場拼搏已漸見成熟，今強配潘頓，希望早段不用落後太多，同場有「華美公主」及「歐洲巨星」放頭，預料賽事步速不會太慢。冷門可留意「怡昌飛駒」及「領闖者」。

Ian
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