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﻿馬場浮世繪——何良遙控贏第一口孖寶

2019-04-11 列印
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　　何良因為到澳洲出席復活節周歲馬拍賣會，所以昨晚未有在港督戰，但出擊大計照樣進行，結果憑「幸運大兄」及「無價寶」包辦第一口孖寶，另外「天地人」拼入Q腳，遙控搏殺都得心應手！

馬場浮世繪
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