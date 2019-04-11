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﻿馬場浮世繪——何澤堯谷戰未能延勝纜

2019-04-11 列印
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　　何澤堯最近在五次有份上陣的谷戰都有頭馬進帳，可惜昨晚終於斷纜，其實騎者策騎「精算齊同」、「管之星」及「福威勝」都只是以短距離跑入亞軍，當中「精算齊同」是影相僅負，尤其不值！

馬場浮世繪
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