﻿雷神潘頓齊捧盃

昨晚有兩場盃賽，結果莫雷拉憑東廄「華美公主」奪得北京會所周年盃，潘頓則憑容廄「美夢成真」捧走香港交易所盃，而前者另贏蔡廄「好利運來」，最終亦成為騎師王。其餘何良憑「幸運大兄」及「無價寶」包辦第一口孖寶，羅富全憑「兵貴神速」及「極速駿馬」勝出第六口孖寶。



昨晚莫雷拉憑「華美公主」奪得北京會所周年盃，今季七次騎東廄馬，取得三冠一亞兩季，而在之前場次，他已為蔡廄的「好利運來」打開勝利之門，該駒馬主黃玉麟指：「『好利運來』曾經發燒，季初也拼搏不少，加上蔡約翰認為牠未成熟，因此特別到從化休息一段時間，今仗臨場所見，馬兒明顯強壯了，結果亦成功開齋。此駒比較遲熟，如今五歲才大勇，之後可以增程發展。」



另一方面，羅富全和何良昨晚亦梅開二度，前者憑「兵貴神速」及「極速駿馬」勝出第六口孖寶，練者賽後表示：「『兵貴神速』自從戴上羊毛面箍之後，開始懂得競賽為何物，起碼早段不會太過脫節，今仗其贏馬姿態很出色，可能谷草對手較弱，又或者場地偏軟合發揮，總之稍後亦會集中在谷草出擊。『極速駿馬』留後跑法不及跟前好，今仗跑出了最佳水準，但加分夠要升上第二班，合適的谷草賽程並不多，因此下仗應該會移師沙田出賽。」



至於何良則憑「幸運大兄」及「無價寶」包辦第一口孖寶， 前駒在潘明輝胯下一放到底，馬主梁啟徽透露：「『幸運大兄』賽前健康有點毛病，所以我雖然從澳洲趕返，但對牠其實未算有信心，但能夠取勝仍然令人高興。」



而為「無價寶」建功的蘇狄雄說：「『無價寶』的健康曾有問題，但上仗拼後並無異樣，而且狀態亦保持良好，當時只是輸在蝕位走三疊而已，今次排四檔遇好形勢，結果成功補中。」



記者：文傑、亨利