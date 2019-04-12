馬場浮世繪
馬場浮世繪——女皇盃日本三駒定好配搭
馬場浮世繪
繁忙公路急施心肺復甦 生死一線愛心警救活窒息B
精靈BB命懸一線，幸獲兩警相救，逃出鬼門關。一名患罕見呼吸病的女嬰，父母攜同乘的士期間，突然呼吸停頓；的士司機見路邊停泊警車，隨即停車呼救，警長連忙下車指揮交通，讓同袍為女嬰急救。兩分鐘關鍵時刻，警員...
2019-04-12
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努欽：不便為貿談設限 中美協議各組監督辦事處
美國財長努欽（圖）和中國副總理劉鶴進行視像通話，繼續貿易談判。努欽稱，雙方基本上同意設立協議執行機制，確保能切實執行可能達成的貿易協議，不過，無意為貿易談判設時限。 努欽接受財經頻道CNBC訪問時表示，中美雙方基本同意設立協議執行機制，並各自成立新的監督辦事處，確保一旦達成貿易協議後，亦能切實執行。美國總統特朗普上周表示，中美雙方有望在四周內達成貿易協議。努欽說，雖然雙方希望能盡快達成協議，但不會隨便為談判設定期限。對於特朗普早前表示，即使中美兩國最後能達成貿易協議，現時對二千五百億美元中國貨加徵的一成至兩成半關稅稅率仍可維持不變，努欽對此拒絕回應。 中國國家商務部發言人高...
2019-04-12
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尼泊爾勘探隊量度 珠穆朗瑪峰變矮了？
由四名尼泊爾勘探員組成的探險隊接受了長時間訓練後，周三從加德滿都出發，攀登珠穆朗瑪峰。他們有一個重要任務：研究這座世界最高峰是否變矮了？ 官方公佈的珠穆朗瑪峰高度是八千八百四十八米（二萬九千零二十九呎），是於一九五四年由一隊印度探險隊量度出來的，但中國、意大利和美國的專家均提出異議。二○一五年四月，尼泊爾發生黎克特制七點八級大地震，導致大約九千人死亡。那場災難更加令人質疑珠峰的高度已經產生變化。 今次是尼泊爾首次自行嘗試量度珠峰的高度。他們將會配合全球衛星導航系統，令量度更加準確，希望能在明年初找到答案。
2019-04-12
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屋苑錄上車客承接
據《星島地產網》報道，二手再錄上車客入市個案，中原區域營業經理溫明峯表示，馬灣珀麗灣17座中高層G室，面積339方呎，開放式間隔，望海景，議價至495萬易手，呎價14602元，買家為外區上車客。原業主...
2019-04-12
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騰訊獨力難支 恒指失守三萬關 內地通脹升 A股應聲挫
內地上月通脹率重回2%水平，市場對通脹風險的憂慮增加，拖累A股昨日跌勢加劇，港股繼續有回吐，即使騰訊（700）續熱炒遊戲業務復甦，股價曾重越400元大關，但獨力難支，港股失守三萬關，最低曾見29783...
2019-04-12
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搶歐霸入場券 殺手狐打「鵲」
李斯特城自新帥羅渣士接掌後成績直線飊飆升，暫居英超第七直指來季歐霸席位。今晚聯賽主場迎戰護級的紐卡素無情講，射手占美華迪勢延續火熱狀態率狐狸獵喜鵲，主勝捧得過。（Now621台周六凌晨3:00直播） 羅渣士二月尾接掌狐狸後，為球隊重新注入動力和信心，上仗作客4:1大破哈特斯菲爾德英超四連捷，排名由十一跳升到第七。射手占士華迪上仗梅開二度，近八輪聯賽交出八球一助攻狀態着火，加上近兩次對喜鵲都有士哥，今仗有力助主隊全取三分。 保英超第七必拼 由於曼城已奪英格蘭聯賽盃，假若再奪英格蘭足總盃，兩個盃賽冠軍的歐霸入場券便落在英超第六、七名手上，故李斯特城餘下賽事必全力保住第七位，戰意...
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便攜真空機 收納有計
每次遠行前在家執行李，都想買部真空機將衣物壓縮，以騰出更多行李箱空間。阿卓爸爸最近發現AnchorChef推出了第二代智能迷你真空機，機仔細細可以帶出門，而且非常「抽」得，用來替食物保鮮亦得！ 阿卓爸...
2019-04-12
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「集郵」後秒速變臉 被鬧大牌 孝順仔袁偉豪 陪長輩歎茶 笑返晒
37歲嘅星馬雙料視帝袁偉豪（Ben），近日拍住影后惠英紅演出無線新劇《鐵探》，口碑收視雙贏。惜日前有指Ben與女fans合照後秒速變臉，即被鬧「扮大明星、耍大牌」，搞到當事人網上反擊「無資格評論我人品...
2019-04-12
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非誠勿遊——與四川話無關
受海洋公園邀請，我參加了四川臥龍生態傳媒團，再次回到成都。對一個天生就沒有鄉愁DNA的遊子來講，回鄉與去日本最大的差別是，我的四川話遠比我的日語流利地道。 同團有十多位香港傳媒行家， 一同去了成都都江...
2019-04-12
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馬場浮世繪——女皇盃日本三駒定好配搭
將於本月二十八日的「冠軍賽馬日」作客沙田出戰女皇盃的三匹日本馬中，「雍容白荷」與「迪雅卓」俱曾配莫雷拉而戰績理想，前駒於去年十二月的香港瓶是在雷神胯下取得亞軍，後駒上場出戰杜拜草地大賽跑第四，鞍上人亦是雷神。但因莫雷拉今仗要為波士蔡約翰的「夏威夷」操刀，故此這兩匹日本馬都無機會與雷神重逢，須各自另找配搭。「雍容白荷」將配愛爾蘭騎師莫艾誠，「迪雅卓」就由日本殿堂級騎師武豐壓陣。至於另一匹出戰女皇盃的日本馬「勝出光采」，就會由松岡正海主轡。 馬場浮世繪
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