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﻿馬場浮世繪——女皇盃日本三駒定好配搭

2019-04-12 列印
　　將於本月二十八日的「冠軍賽馬日」作客沙田出戰女皇盃的三匹日本馬中，「雍容白荷」與「迪雅卓」俱曾配莫雷拉而戰績理想，前駒於去年十二月的香港瓶是在雷神胯下取得亞軍，後駒上場出戰杜拜草地大賽跑第四，鞍上人亦是雷神。但因莫雷拉今仗要為波士蔡約翰的「夏威夷」操刀，故此這兩匹日本馬都無機會與雷神重逢，須各自另找配搭。「雍容白荷」將配愛爾蘭騎師莫艾誠，「迪雅卓」就由日本殿堂級騎師武豐壓陣。至於另一匹出戰女皇盃的日本馬「勝出光采」，就會由松岡正海主轡。

馬場浮世繪
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