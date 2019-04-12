  • 2019年4月12日 星期五
  • 23º
  • 85%
熱門： 翁靜晶中港車牌土瓜灣謀殺周潤發張敬軒

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——雲絲仙子扭計踼廣告板

2019-04-12 列印
　　澳洲馬后「雲絲仙子」將於明日在蘭域馬場作最後一戰，角逐一級賽女皇伊利沙伯錦標。昨晨「雲絲仙子」在玫瑰崗馬場作最後試跑，課後練馬師華禮納為牠除去耳塞時，牠突然發脾氣，後腳並曾踢着落馬處旁的廣告板上。當地馬會董事立即派遣獸醫為「雲絲仙子」詳細檢驗，幸好證實無傷，明日可按原定計畫出賽。目前「雲絲仙子」的外圍賠率是一點零六倍的一面倒大熱門。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd