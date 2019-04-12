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﻿馬場浮世繪——壽臣初戴眼罩免測試及格

2019-04-12 列印
　　馬會受薪董事小組接獲澳洲新南威爾斯省賽馬會的書面證明，表示來港前同樣稱為Shouson的「壽臣」，在當地最後三次出賽時均有佩戴眼罩，遂批准其練馬師大摩的申請，「壽臣」於周日可佩戴眼罩出賽而毋須事先測試及格。

馬場浮世繪
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