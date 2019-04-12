﻿霍利時老實添食

原任霍利時馬房副練的薛順強，來季將會為新開倉的韋達效力，並且已由上周起放長假，但霍利時已有即時應變，起用了前全孫達志副練的戴兆麟出任臨時副手，令日常廄務得以正常運作。周日賽事，霍利時派遣十駒上陣，明顯未因已贏夠十六W而放軟手腳，他昨晨透露，對「老實人」和「競駿飛鷹」兩駒的機會最感樂觀。



「老實人」於麥菲文馬房散倉後易廄，經霍利時摸索一輪，近來表現已逐漸回穩，早前已曾兩度僅敗於已在二班賽奏捷的明星馬「美麗滿載」入Q，直至上仗終於贏回一場頭馬。周日此駒續跑三班千二米，霍利時分析說︰「『老實人』上仗無疑是贏得驚險，但亞軍『奔雷』亦非易與之輩，而且兩駒拋離季軍馬逾一個馬位，可見表現出色。賽後馬兒只加五分，周日再跑田草千二米而只負一二七磅，即使對手中有多駒具同程佳績，然而『老實人』只要維持到近仗水準，當有條件爭取連捷。」



競駿飛鷹靠潘頓



「競駿飛鷹」早前報爭田草千六米，然而在前往起步點的途中將鞍上人沈拿拋下，而因沈拿即時受傷，競賽小組為免延誤賽事，「競駿飛鷹」於是被着令退出，直至今次轉戰田草千八米，卻惹來冠軍騎師潘頓的垂青，並向霍利時索騎，練者亦樂意供騎︰「『競駿飛鷹』能夠由潘頓壓陣，當然最好不過。事實上，就馬兒近仗表現可見，牠早段必須找到遮擋留力，待直路上才望空衝刺，才能夠跑出最佳水準，今仗牠排十一檔絕非有利，定要靠潘頓的騎功幫助去克服劣勢，從而爭取在港首場頭馬。」



最後，霍利時表示「勇晉大師」近期表現進步，上場只是因受墮馬事件影響，且賽後發現有傷，落敗不能作準，幸好情況輕微，很快便已全面復操，周日跑千四米屬射程，有望走入前列。



特約記者︰文傑