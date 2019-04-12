張氏理論——時差影響轉播選擇

基於時差問題，香港所播的越洋賽事的地區有些限制。由於澳洲只快香港兩至三小時（視乎有無夏令時間），也算合適的轉播地區，轉播時間多數於早上十一時許開始，下午三時前結束。紐西蘭快香港幾小時，如轉播便要早上八、九時開始，而這段時間是極少人收看及下注，所以極少轉播。於九十年代初，香港馬會開始構思轉播海外賽事時，他們認為西澳洲與香港無時差本來最合，但由於西澳賽馬水準不高，且頻頻出現馬匹違反藥例，所以未有選擇，反而目前澳門會偶爾轉播西澳賽馬。



日本快香港一小時，算是合適的轉播時間，中東慢香港三四小時也算合適，而歐洲夏天比香港慢七小時就更合適了，因為是星期六晚上黃金時間，英超也因此而大受歡迎。



反而美國，無論東岸或西岸在轉播方面都有出現時間問題，因此多年來只試播了兩三次，即根州打吡及育馬者盃，最早要在子夜開始，往往天光才收場，根本難有人抽時間觀看，投注額就自然極低，所以近年已停播，確是可惜，尤其是育馬者盃是星光熠熠。正因如是，香港人較少見到出色的美國騎師，反而對澳洲騎師就瞭如指掌。



張福元