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﻿馬場浮世繪——雅士牧場杯葛昆州賽事

2019-04-13 列印
  由香港馬主馮永祥創立，以澳洲昆士蘭省黃金海岸為基地的育馬和賽馬組織「雅士牧場」，近年發展迅速，去年更在墨爾本春季嘉年華憑「超級猛男」捧走維多利亞打吡，目前是昆士蘭省賽馬工業最大投資組織之一。不過日前其管理層宣布，所有由牧場全面或合股擁有的馬匹，由即日起將不會參加任何昆士蘭省內的賽事，直到現在有關賽馬廉潔的問題獲得解決，確保所有賽事可在公平的情況下進行為止。有此舉動，相信是回應早前當地前列練馬師嘉禮涉嫌違反多項賽事條例，可是至今仍照常派馬出賽，令牧場感到不公及對該省賽馬發展憂慮。

馬場浮世繪
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