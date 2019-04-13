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﻿馬場浮世繪——寶山鷹操好一出即拼

2019-04-13 列印
  明日有多匹新馬上陣，其中角逐四班一千米的丁廄馬「寶山鷹」，早在兩個月前便交由田泰安過檔操練，並先後在兩次試閘中勝出。田泰安表示，此駒在晨課和試閘均展示出良好速度，而且準備足夠，今仗初出跑直路賽應合腳法，有望一出即勝。

馬場浮世繪
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