﻿馬場浮世繪——寶山鷹操好一出即拼

在陸羽飲茶總能碰到許多朋友，有些朋友是熟客，幾乎天天都在，有些則因為是熟客的朋友，不期而過，有些是許久不見的朋友，想要碰見，到陸羽飲餐茶，碰上的機率很大，所以要想碰見熟人，去陸羽飲茶，很可能就遇上了。當然，欠人錢的人一般不敢在陸羽露面，因為隨時碰到債主。那裏也是生活中的一個圈子，歷盡時代變遷，跟老舍的《茶館》有異曲同工之妙，結局應該好得多。 於是陸羽就很熱鬧，中午時份人聲鼎沸，桌跟桌之間常常對話，隔着一張桌子也會招呼問候，有時一個人先走，順便幫旁邊那桌埋了單，旁邊一桌人轟然道謝。店堂裏的裝修除了木頭就是石頭，沒有吸音設施，聲音就在空氣中撞來撞去，默默飲茶者稀，每一桌都在高談...

2019-04-13