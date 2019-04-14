﻿勝在有方——真跑得大熟當打

「真跑得」季中僅交出四班中級水準，但前仗轉到田草千六，初戴半掩防沙眼罩，遇上偏快步速，於外疊跟得急仍能跟今次同場之「贏馬神器」衝近，證明田草中距離一樣合跑。剛戰回師谷草，段段快跟下頭三段自造1分15秒92，仍能力拒「七寶」和「活力寶駒」，總時間比後一場之另一組頭馬「捉金皇」快了1.18秒，跟尾場三班頭馬「福威勝」相若，難怪可拋離賺了步速之「暴風俠」、「順其自然」和「祥光普照」，以後三匹蹄下敗將之前可在四班入Q計，確認轉了配備後戰鬥力已提升至四班頂，而且末段耗力尚非太多。四歲馬大熟當打，隔十八日再出而體重回升，沿欄跟好位易發揮，因換人而偏冷便值博。



「贏馬神器」前仗步速偏快下跟得急，仍能於內疊不利路段入位，又交出四班中上級水準。問題馬回氣後起用潘頓，若以中等偏快步速放到便不會令人尷尬。「奔馳寶馬」對上四仗能打疊入三甲，演出遠比過往穩定，排檔轉差仍可跟前駒一齊再入三甲。



方駿暉