  • 2019年4月14日 星期日
  • 22º
  • 88%
熱門： 阿元來了深水埗槍擊洪欣馬時亨麥包

日報新聞 > 馬經

﻿翠絲過兩關——日日精彩好運齊來

2019-04-14 列印
　　第二場「好運齊來」一直主攻一哩，然而至今只得一亞一季，往往敗在搶出後未能埋尾。縱觀其父母兩線均是正宗短途馬，故筆者對其中距離性能，向來抱有懷疑。今次沈集成迷途知返，為牠報爭千二米短途，說不定能就此一放而回，值得一敲。

　　第九場「日日精彩」曾二月初退出比賽，羅富全並不心急，選擇讓牠唞夠才出，相信馬兒的健康問題應無大礙。回看上次贏馬的306場次，此駒能夠按韁輕勝，其蹄下敗將多已贏馬補中，賽事水準必高。今次原班再戰，贏面高唱入雲。

珊翠絲
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd