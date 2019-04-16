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馬場浮世繪——馬會暫擬月尾研訊賴維銘

2019-04-16 列印
　　賴維銘於三月十七日策葉廄「贏馬神器」跑第三後，被競賽董事小組揪秤其自千二米至最後四百米的處理手法，而經三月廿七日聽取過騎練的證供，小組指控賴維銘違反賽事條例第九十九（2）條，認為他未有在賽事中採取一切合理而又可容許的措施，以確保座騎爭勝或取得最佳名次的機會。

　　賴維銘當日應訊後，要求小組再次押後研訊，好讓他有機會考慮所有證供，以決定是否承認指控或再作申辯。而馬會為了讓賴維銘有充足時間研究指控，同時亦要安排董事抽空再次出席研訊，故遲遲仍未定好再次研訊的日期。據知暫擬於在本月三十日才能續審，暫有待馬會公布。

馬場浮世繪

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