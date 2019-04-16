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馬場浮世繪——鄭穩偉捐獎金予善德基金

2019-04-16 列印
鄭穩偉為慶祝愛駒「精益求精」季內兩捷，於剛周日晚上在沙田馬場會所設宴慶功。出席者包括練馬師葉楚航的一家人、潘頓和太太及一對子女、葉廄上下員工，倉主的歌手好友吳國敬，以及傳媒代表等等，場面十分熱鬧。葉楚航和吳國敬興之所至，更齊齊上台高歌搞氣氛。

席上馬主鄭穩偉透露，會將「精益求精」的贏馬獎金悉數捐贈予慈善機構「善德基金會」，令社會上有需要的人士受惠。

馬場浮世繪
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